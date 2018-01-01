Авиакатастрофа перед Новым годом: все, кто был на борту, погибли

В результате крушения самолета в Коста-Рике погибли 12 человек – все, кто был на борту

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Небольшой самолет 31 декабря потерпел крушение в провинции Гуанакасте на западе Коста-Рики. Информацию об этом подтвердил президент данной страны Луис Гильермо Солис.

Как сообщил глава этого государства, в результате инцидента погибли все 12 человек, находившихся на борту. Это десять туристов из США и два члена экипажа, которые были гражданами Коста-Рики.

Как сообщает международная пресса, воздушное судно сразу после взлета упало в гущу деревьев, расположенных в лесопосадке. После соприкосновения с землей, самолет загорелся.

Госдепартамент США подтвердил гибель граждан этой страны. По информации этого ведомства, США продолжают работу с авиационными властями Коста-Рики и продолжат отслеживать ситуацию.

Как сообщил президент Коста-Рики, правительство страны сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Все экстренные службы страны работают над ситуацией. Основные усилия сосредоточены на поисках тел погибших. Начато расследование инцидента.

Среди погибших пилотов — двоюродный брат бывшего президента страны Лауры Ченчильи. Об этом она написала на своей странице в "Твиттере".