Гражданин Молдовы осужден за "минирование" вокзала в Киеве

Звонок с сообщением о бомбе обернулся для гражданина Молдовы длительным тюремным заключением

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Гражданина Молдовы приговорили к 3 годам лишения свободы за сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, сообщила в среду Генеральная прокуратура Украины.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Кто "заложил" бомбу под новогоднюю ель в Бельцах

В начале июля в киевскую полицию поступило сообщение о то, что на вокзале заложено взрывное устройство. На место происшествие выехали саперы и кинологи. В результате проверки никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было обнаружено.

Как выяснили правоохранительные органы, ложное сообщение оставил 27-летний гражданин Молдовы. На него открыли уголовное дело по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины и поместили под арест. В августе дело было направлено в суд.

"Решением Соломенского районного суда Киева он признан виновным и осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием в тюрьме", — сказано в сообщении Генпрокуратуры.