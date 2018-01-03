Российский вертолет разбился в Сирии, пилоты погибли

Как сообщили в Министерство обороны России, вертолет Ми-24 потерпел крушение в САР из-за технической неисправности

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Причина — техническая неисправность, сообщает РИА Новости.

"Тридцать первого декабря при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщают, что во время жесткой посадки в 15 километрах от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.