У гражданина Молдовы на границе нашли клад

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В общей сложности 123 старинных монеты, датированные ХVIII веком, обнаружили при проверке автомобиля гражданина Молдовы на погранпункте Сеньковка. Об этом в среду сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

© Sputnik/ РИА Новости Наука и мистика: клады Молдовы и пророчество Ванги

Это произошло ночью 3 января, при погранконтроле машины "Toyota Prado", на которой ехал 44-летний мужчина. Обнаружить клад удалось с помощью металлоискателя. Спрятал ценности нарушитель в карманах своих брюк. Всего у него изъяли 110 медных и 13 серебряных монет.

Ценные предметы направили на экспертизу. О случившемся украинские пограничники уведомили местные правоохранительные органы. Совершенное гражданином Молдовы попадает под действие статьи 221 "Контрабанда" Уголовного кодекса Украины.