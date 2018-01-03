Ураган Элеанор следом за Кармен парализовал Францию

Двести тысяч домов остались без электричества во Франции из-за урагана, нарушено движение поездов в Париже и окрестностях.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, вызванного ураганом Элеанор, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны. Ранее сообщалось о нарушении движения поездов и задержке рейсов в Париже и регионе Иль-де-Франс, сообщает РИА Новости.

"Две тысячи сотрудников компании Enedis работают над восстановлением подачи электроэнергии 200 тысячам клиентов, пострадавшим от урагана "Элеанор". На месте также работают коммунальные службы", — сообщается в Twitter компании.

Eleanor se propagera jusqu'au nord-est de l'Hexagone et la Corse dans la matinée.



Notre direct: https://t.co/0k31mBsKsr pic.twitter.com/OmR1Ny1sSO — franceinfo (@franceinfo) 3 января 2018 г.

​Зимняя буря "Элеанор", бушующая во вторник во Франции, стала четвертой по счету за последние три недели. Предыдущая буря "Кармен" прошлась по стране всего два дня назад, оставив Бретань без электроснабжения. "Элеанор" к обесточенным 40 тысячам домов в Бретани добавила еще 200 тысяч по всей Франции.

​Французские СМИ сообщают о нарушении движения поездов и задержке рейсов в Париже, в регионе Иль-де-Франс, а также Бретани из-за обрывов контактного провода и падения деревьев на рельсы. Парижский международный аэропорт Шарль де Голль также столкнулся с проблемами отправки рейсов из-за сильного ветра.

⚠️ Circulation difficile sur le périphérique Ouest de #Toulouse: des arbres sont tombés sur la route suite à la tempête #Carmen. RT SVP ⚠️

➡️ https://t.co/A2FOuqNhqv pic.twitter.com/1bICJjykBu — La Dépêche 31 (@ladepeche31) 1 января 2018 г.

​Из-за урагана, который достиг Пиренеев и Альп, на лыжных курортах прекратили работать фуникулеры и подъемники. Синоптики прогнозируют массовые сходы лавин.

#submersion impressionnante ce matin à #SaintMalo (35), la situation était comparable à 2014. La mer descend à présent, le plus dur est passé. #Tempete pic.twitter.com/UVFnAQo8Tn — Bastien DANIGO (@Bastienmeteobzh) 3 января 2018 г.

​На атлантическом побережье Франции массово укрепляют набережные, ожидая высокий уровень прилива. Сена также переполнена водой и грозит затоплением ближайших населенных пунктов.