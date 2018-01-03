Авария на АЭС Хмельницком: что показывают счетчики Гейгера-Мюллера

Завод расположен в южной части Украины, около 300 км от Кишинева и 700 км от Бухареста

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В среду утром оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом" сообщила об отключении второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции от энергосети для устранения неполадок.

Радиационный фон в районе Хмельницкой АЭС после неполадок находится в норме, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию на сайте государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯР).

Накануне вечером на верхнем блоке реактора второго энергоблока обнаружена "течь теплоносителя по узлу уплотнения органа регулирования системы управления и защиты", после чего энергоблок был отключен от сети для устранения неисправности.

В целом, по данным компании, в среду на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков: идут плановые ремонты на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, первом и третьем энергоблоках Ровенской АЭС, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Сообщается, что причины нарушения устанавливаются, согласно международной шкале INES данное событие классифицируют уровнем "0" (вне шкалы).

Завод расположен в южной части Украины, около 300 км от Кишинева и 700 км от Бухареста.