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Пусковые установки баллистических ракет КНДР

СМИ: В КНДР на город упала баллистическая ракета

© Sputnik/ Илья Питалев
Происшествия
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Но при этом южнокорейские военные считают, что нет оснований предполагать, что КНДР готовит еще один - новый пуск ракеты

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи состоялось 29 апреля 2017 года, оно закончилось падением обломков на населенный пункт. Однако известно об этом стало только сейчас, в СМИ информация просочилась через источники в правительстве США, пишет РИА Новости.

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Ракета среднего радиуса действия "Хвасон-12" упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен "серьезный ущерб" промышленным и сельскохозяйственным строениям. Утверждается, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров: учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неизрасходованного топлива.

В данный момент Военные Южной Кореи не фиксируют признаков подготовки КНДР к скорому ракетному испытанию, но не исключают возможности провокационных действий со стороны Пхеньяна в принципе.

Так южнокорейские военные прокомментировали заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что КНДР может в ближайшее время провести новое ракетное испытание.

"Не зафиксировано активности, на основании которой можно было бы предполагать, что Северная Корея готовит ракетную провокацию в ближайшее время", — отметил представитель объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Но Чэ Чон.

В то же время он не исключил, "что ракетные или ядерные провокационные действия КНДР возможны в любое время".

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Трамп заявил Ким Чен Ыну, что его ядерная кнопка больше и мощнее>>>

"Южная Корея при взаимодействии с США постоянно отслеживает ситуацию", — добавил Но Чэ Чон.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как КНДР провела серию ракетных пусков и ядерное испытание.

Совбез ООН ввел новые, более жесткие санкции. 1 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если США будут угрожать его стране.

Президент США Дональд Трамп ответил, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и мощнее".

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Теги:
ракета, КНДР, Северная Корея (КНДР), Политика
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