На востоке Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой в 4,8 баллов произошло неподалеку от Токио, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло неподалеку от Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую метеослужбу.

Подземные толчки были зафиксированы в 00.54 субботы по местному времени (17.54 пятницы по Молдове) в 16 км к северо-западу от города Тиба и в 23 км к востоку от Токио. Очаг землетрясения находился на глубине 80 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях вследствие землетрясения не поступало.

Национальное метеорологическое управление страны объявило об угрозе цунами, а на телевидении в экстренных сообщениях граждан призвали соблюдать спокойствие.