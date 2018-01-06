Apple объявила об угрозе для безопасности своих устройств

Специалисты корпорации Apple по безопасности выявили проблемы, известные как "Кризис" (Meltdown) и "Призрак" (Spectre)

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. В компании Apple объявили, что для безопасности большинства устройств корпорации Apple обнаружена угроза, передает РИА Новости.

"Специалисты в области безопасности обнаружили проблемы, известные как "Кризис" (Meltdown) и "Призрак" (Spectre). Данные проблемы угрожают всем современным процессорам и воздействуют практически на все компьютеры и операционные системы. Пострадали все системы Mac и устройства на iOS", — говорится в заявлении компании.

Apple посоветовала своим клиентам устанавливать программы только из проверенных источников. Специалисты корпорации уже предприняли меры для снижения угрозы "Кризиса" для OS 11.2, macOS 10.13.2, и tvOS 11.2. В ближайшие дни планируется обезопасить браузер Safari от "Призрака".