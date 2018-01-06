Болгарка и немец расправились друг с другом во время темного ритуала в Греции - тела нашли слишком поздно: погибшие потеряли много крови

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Ужасная смерть — 23-летняя гражданки Болгарии и 30-летний гражданин Германии погибли в результате сатанинского ритуала, который они же и провели на греческом острове Кефалиния, сообщает ro.sputnik.md.

Трупы обнаружила хозяйка квартиры, которую эта пара, — а погибшие встречались, — сняли перед новым годом девушка и мужчина. Рядом с телами лежали ножи, стояли свечи и были начерчены пентаграммы.

Следствие полагает, что погибшие проводили ритуал перед полнолунием, которое выпало на второе января.

Девушка и мужчина, по заключению медиков, скончалась от сильной кровопотери.

Отмечается, что гражданка Болгарии с лета 2017 года числилась в розыске. Ее поисками занимался Интерпол. В Грецию пара приехала на арендованной машине с поддельными номерными знаками.