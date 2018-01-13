Экс-супруга Армена Джигарханяна выступила с сенсационным заявлением

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее хотят убить: от кого бывшая супруга Армена Джигарханяна получает угрозы

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Жизнь бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, казалось бы, налаживается после развода, но не тут-то было – ей угрожают смертью, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Дни.ру.

В Цимбалюк-Романовскую со всех сторон летят камни. Виталина и ее адвокат заявляют, что экс-супруга народного артиста СССР постоянно получает угрозы с требованием отказаться от квартир, находящихся сейчас в ее владении.

Сама же Цымбалюк уверяет, что угрозы поступают от неизвестных лиц.

"Это обстоятельство вынудило адвоката обратиться с заявлением в полицию. Кроме того, подготовлен ряд исков о клевете, которая, по мнению представителей Виталины, постоянно звучит не только из окружения Джигарханяна, но и от бывшей товарки ушлой украинской пианистки Элины Мазур",- пишет онлайн-издание.

По данным Дни.ру, недавно сама "бессменная подруга" Виталины — Элина Мазур — заявила, что знает о целях Цымбалюк.

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Она добавила, что сама заработала для Виталины деньги, а вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Цымбалюк всю недвижимость.

"И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации", — добавила Мазур.

Сам Армен Джигарханян называет бывшую жену, которая, как утверждает издание, кормила его с ложечки, водила под руку и варила компоты, не иначе как воровкой, а ее поведение – трагическим и сволочным.

"Виталина забрала у меня две квартиры", – уверяет артист.

При этом представители Цымбалюк-Романовской гнут свою линию, утверждая, что жилье она купила лично на деньги богатого украинского отца. Говорили и о том, что на самом деле пианистка содержала Джигарханяна – мол, у того не было ни накоплений, ни заработков.

Напомним, 31 октября против Виталины возбудили уголовное дело, а 5 декабря ей предъявили обвинение по статье 137 статье УКРФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

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На протяжении нескольких месяцев общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. При этом Виталина заявила, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.