В Сети набирает популярность смертельный флешмоб

В интернете набирает популярность смертельно опасный флешмоб — подростки распространяют видео, на котором запечатлено, как они поедают гель-таблетки для стирки

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Видео смертельной "трапезы" распространяется в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканл Fox News. Дети выкладывают видео и передают "эстафету" своим друзьям и знакомым

Один из участников флешмоба заявил телеканалу, что знал о потенциальной опасности капсул. Тем не менее, он все равно решил съесть таблетку, так как ему "передали эстафету".

"Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь", — рассказал юноша.

Как сообщает Fox News, флешмоб, скорее всего, связан со статьей 2015 года, появившейся в одном из юмористических изданий. После этого в 2017-м было опубликовано шуточное видео, на котором мужчина "поглощает" гель-таблетки, так как они аппетитно выглядят.

Медики предупреждают, что капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и чрезвычайно токсичны — они содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Их прием может вызвать диарею и рвоту, а в некоторых случаях привести к смерти.