Массовое отравление: в Подмосковье госпитализированы 46 человек

Роспотребнадзор проводит проверку по факту отравления детей в кадетской школе в подмосковных Люберцах

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Инцидент в кадетской школе Люберец произошел в субботу, 13 января, отмечают российские СМИ. Первоначально были госпитализированы 29 детей и трое взрослых, позже количество пострадавших возросло до 42 человек. Пострадавшие обратились к медикам с жалобами на боли в животе.

В воскресенье стало известно, что число госпитализированных увеличилось до 46 человек.

"По данным на 15.00, госпитализированы 40 детей и шестеро взрослых", — сообщил РИА Новости глава городского округа Владимир Ружицкий.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.