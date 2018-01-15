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Мужчина с ножом, фото из архива

Поножовщина в школе Перми: 15 человек пострадали

© Flickr/ JamejK
Происшествия
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (144)
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Конфликт бывшего и нынешнего учащихся школы в Перми завершился применением холодного оружия – в итоге пострадали 15 человек

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. В результате конфликта с применением холодного оружия в учебном заведении Перми пострадали 15 человек.

Преступление
© Fotolia/ gebphotography
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Из них 12 – госпитализированы, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. 

По информации источника, в понедельник утром в школе № 127 по адресу Крупской, 80, между двумя школьниками произошла драка, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В какой-то момент бывший и нынешний учащиеся достали ножи.

В результате происшествия пострадало 15 человек, из которых 12 – доставлены в различные медучреждения.

"Женщина-учитель и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции", — сообщили в местной администрации.

Оба участника конфликта задержаны полицией. На них завели уголовное дело о покушении на убийство.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (144)

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Теги:
нож, госпитализация, ранение, школа, драка, Пермь, Преступление, закон и правосудие
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