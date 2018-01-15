Двенадцать тысяч человек на Филиппинах спасаются от вулкана

Ученые предупреждают об опасности извержения вулкана Майон на Филиппинах.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Двенадцать тысяч человек эвакуируют власти Филиппин из-за угрозы извержения вулкана, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Издание пишет, что вулканологи зафиксировали активизацию в кратере вулкана и предупреждают о возможности извержения в ближайшие дни.

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Ученые сообщают о вулканических подземных толчках и камнепадах с вершины Майона после нескольких выбросов пара за последние сутки.

Глава регионального управления гражданской безопасности Клаудио Юко заявил AFP, что людям небезопасно находиться в пределах семикилометровой зоны из-за опасности попадания золы в дыхательные пути.

Он также предупредил о вероятности грязевых селей со склонов вулкана из-за продолжающихся дождей.

Вулкан Майона высотой 2462 метра находится на острове Лусон на территории одноименного национального парка.