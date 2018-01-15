Умерла солистка The Cranberries Долорес О'Риордан

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник на 47-м году жизни.

Как сообщают международные СМИ со ссылкой на представителя певицы, О'Риордан находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

"Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время", — говорится в заявлении представителя Долорес О'Риордан.

О"Риордан родилась в 1971 году пригороде Лимерика в Ирландии. В 1990 году присоединяется к недавно созданной группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries. Группа выпустила шесть альбомов, девять синглов. Также записывалась с группой D.A.R.K. и занималась сольной карьерой.