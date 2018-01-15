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Irish singer Dolores O'Riordan of Irish band The Cranberries performs on stage during the 23th edition of the Cognac Blues Passion festival in Cognac. (File)

Умерла солистка The Cranberries Долорес О'Риордан

© AFP 2018/ GUILLAUME SOUVANT
Происшествия
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Подробности смерти артистки пока неизвестны

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник на 47-м году жизни.

Как сообщают международные СМИ со ссылкой на представителя певицы, О'Риордан находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

"Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время", — говорится в заявлении представителя Долорес О'Риордан.

О"Риордан родилась в 1971 году пригороде Лимерика в Ирландии. В 1990 году присоединяется к недавно созданной группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries. Группа выпустила шесть альбомов, девять синглов. Также записывалась с группой D.A.R.K. и занималась сольной карьерой.

Теги:
The Cranberries, Долорес О'Риордан, Ирландия, Лондон
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