ДТП в Германии: автобус со школьниками попал в аварию, 43 пострадавших

Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг)

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. В результате ДТП с автобусом с детьми в Германии пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Update zum #Schulbusunfall in #Eberbach: Der Bus prallte offenbar ungebremst in eine Hauswand. 21 Kinder wurden verletzt, 6 davon schwer, so ein Sprecher der #Polizei gegenüber Radio Regenbogen. Mehr auf https://t.co/TSd0hXvQSp pic.twitter.com/yQm1x6TnGR — Radio Regenbogen MA (@regenbogen_MA) 16 января 2018 г.

​Ранее стало известно о том, что школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), в результате чего пострадали дети.

Причины происшествия пока не уточняются. Но речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который, однако, утром перевозил многих школьников. Водитель получил легкие травмы. На место ДТП прибыли наряды полиции, спасатели и кареты скорой помощи.