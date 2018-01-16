С известной певицей Ядвигой Поплавской произошел несчастный случай

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Белорусская исполнительница Ядвига Поплавская, популярная не только у себя в стране, но и за рубежом, сломала ногу в результате несчастного случая: певицу на пешеходном переходе в Минске сбил автомобиль.

"Наехала на меня машина вчера, сбила… Доктора сказали лежать, потом костыли и, самое главное, реабилитационный период. Хочу обратиться с просьбой к ГАИ: пусть на переходах, на "зебрах" появятся светофоры, это было бы замечательно", — цитирует народную артистку Sputnik Беларусь.

Минская милиция отметила, что перед пешеходным переходом установлен "спящий полицейский", по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Во время инцидента в двух рядах водители остановились, пропуская пешехода, а в третьем — нет.

Поклонники Ядвиги Поплавской в Кишиневе и читатели Sputnik Молдова желают артистке скорейшего выздоровления.

Поплавская — экс-участница известного белорусского ВИА "Верасы", вдова певца и композитора Александра Тихановича (артист умер в прошлом году). В середине 80-х музыканты организовали дуэт "Счастливый случай" и Театр песни.

Песни "Малиновки заслышав голосок", "Я у бабушки живу", "Счастливый случай" и др. в исполнении Поплавской и Тихановича популярны в Молдове до сих пор.