Прокуроры вынуждены смотреть эротический ролик с участием курсантов

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) подозревают в участии в эротическом ролике, который появился накануне в Интернете. Местная прокуратура проводит соответствующую проверку.

© REUTERS/ Charles Platiau "Пасхальная" эротика возмутила пользователей Instagram

Видео, где запечатлено как 10 полуголых молодых людей танцуют под песню Benny Benassi "Satisfaction" в помещении общежития распространяется в социальных сетях. В комментариях, размещенных под роликом сообщается, что в кадре — якобы курсанты авиационного вуза Ульяновска.

Как отмечает РИА Новости, прокуроры выявили, что данное видео с признаками эротики. Прокуроры проводят проверку в причастности учащихся летного училища к подготовке этого ролика. Если эти данные подтвердятся, то "будет дана оценка соответствия действий курсантов высшего учебного заведения требованиям действующего федерального законодательства, в том числе воздушного, и принят комплекс необходимых мер реагирования".