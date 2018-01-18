В Казахстане загорелся автобус: погибли 52 человека

В салоне находились 55 пассажиров и два водителя

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Это страшное ДТП произошло в Казахстане. Более 52 человек погибли при возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области, сообщает Sputnik Казахстан.

"В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека", — заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.

По его информации, 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1 068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус".

"В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте", — сообщил Иманкулов.

Как уточнили в ДЧС Актюбинской области, все погибшие — граждане Узбекистана.