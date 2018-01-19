В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу: 15 человек ранены

Автомобиль въехал в толпу людей в четверг в бразильском Рио-де-Жанейро, ранения получили порядка 15 человек

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. По предварительным данным, инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана. На опубликованных в сети записях видно, что пострадавшие сидят и лежат на земле, им оказывается помощь. Движение по части набережной перекрыто. Среди пострадавших – четыре ребенка, включая новорожденных. Один из малышей — восьмимесячный ребенок — скончался в больнице.

Motorista perde controle e atropela diversas pessoas em Copacabana pic.twitter.com/lL9NZoP0TQ — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) 18 января 2018 г.

​Полиция задержала водителя машины. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, якобы ставший причиной потери контроля над транспортным средством. Причем после наезда водитель едва не был избит свидетелями происшествия, полиции удалось отбить его у разъяренных людей. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали происшествия.