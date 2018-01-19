Перед смертью мужчина успел сфотографировать своего убийцу

В тот момент, когда преступник просунул руку с ножом через окно авто и нанес удар в сердце водителю, тот сделал фотоснимок

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. От нанесенного в сердце удара ножом мужчина из английского города Витеншейва погиб, но перед смертью успел сфотографировать своего убийцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro.

Picture that caught a murderer taken by victim seconds before he was stabbed to death #D18 https://t.co/As1vT8gI5z pic.twitter.com/4kZBznkghr — Report UK (@ReportUK) 18 января 2018 г.

​​Убийство произошло в прошлом году. Тридцатитрехлетний Ли Уокер приблизился к машине 38-летнего Шона Мерфи и его девушки и спросил их о наркотиках, после чего стал кричать на пару. После этого Шон попытался сфотографировать Уокера.

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Он сделал снимок, но в этот момент преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце. Девушка вытащила Шона из машины и попыталась оказать ему первую помощь, но безуспешно.

Через несколько часов Уокеру предъявили обвинение в убийстве, на что он ответил: "Какое убийство?" Позже он признал свою вину.

По словам адвоката Уокера, его подзащитный страдал от депрессии, тревожного расстройства и посттравматического синдрома после того, как в 2004 году на его глазах убили друга.

Известно также, что до этого Уокер попадал под суд 24 раза. За убийство Мерфи его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия 17 с половиной лет.