Стали известны новые подробности в скандале с женой Аршавина

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Стали известны новые подробности в нашумевшей истории с женой футболиста Аршавина. Угрозы в адрес бортпроводницы "Аэрофлота" Анастасии К. поступали с номера телефона, оформленного на имя самого Андрея, сообщает Sputnik Армения.

После того, как Аршавину сняли с рейса в канун Рождества, она отправила бортпроводнице компании "Аэрофлот" гневную смс: "Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребенком. Вам будет грозить от 2 до 4 лет лишения свободы", представившись майором ФСБ.

А в самом ведомстве отметили, что женщина деле никогда там не работала и никаким образом не связана с органами.

В возбуждении уголовного дела по факту поступивших угроз стюардессе было отказано, так как никаких реальных последствий в виде тюремного заключения они не несут. Однако стюардессе объяснили, что она может подать в суд на владельца номера телефона, с которого поступали угрозы, и потребовать возмещения морального вреда.

В свою очередь, компания "Аэрофлот" намерена в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошел в субботу, 6 января. Согласно сообщению "Аэрофлота", пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней была снята с рейса за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.