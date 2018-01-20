В Турции разбился автобус с туристами, есть жертвы

По информации турецких СМИ автобус ехал на горнолыжный курорт Улудаг из Анкары.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Автобус с туристами разбился в турецкой провинции Эскишехир, сообщает Sputnik Турция. В ДТП погибли 13 человек, 46 пассажиров получили ранения.

Раненых госпитализировали в ближайшие больницы, их состояние опасений у врачей не вызывает, личные данные жертв и пострадавших пока не сообщаются.

В автобусе находились школьники, направлявшиеся из Анкары на горнолыжный курорт Улудаг. По некоторым данным в автобусе находились и родители детей.

Инцидент произошел на третьем километре шоссе Эскишехир-Бурса, автобус съехал с трассы и врезался в дерево. По предварительной версии, причиной ДТП могло стать выбежавшее на дорогу животное.

Причины аварии выясняются, расследование взял под контроль губернатор Эскишехир Оздемир Чакачак и начальник местной полиции Энгином Динчем. Идет допрос водителей автобуса. Еще одной причиной аварии называется гололедица. Накануне из-за погодных условий в Турции произошло три крупных аварии, которые привели к человеческим жертвам.

Пострадали ли граждане Молдовы в ДТП пока неизвестно, МИДЕИ проверяет информацию о пострадавших и находится на постоянной связи с Посольством в Анкаре и консульством в Стамбуле.