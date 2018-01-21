Ночью Турция подверглась ракетному удару с территории Сирии

О ракетном ударе по турецкой провинции Килис сообщили местные СМИ

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Один человек ранен, повреждены здания, такой результат ночного обстрела турецкой провинции Килис с территории Сирии, передают местные СМИ.

Сообщается, что были выпущены три ракеты, передает РИА Новости с ссылкой на агентство Anadolu.

© REUTERS/ Osman Orsal Турция нанесла авиаудары по сирийскому городу Африн

По словам источника в силах безопасности, в результате обстрела были повреждены некоторые здания. На место направились правоохранители.

В субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. В результате авианалета погибли девять человек — шесть мирных граждан и три бойца курдских сил самообороны. Еще 13 получили ранения, один семилетний мальчик скончался от полученных ран в больнице.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Москва и Вашингтон призвали стороны конфликта избегать эскалации. Кроме того, Россия поддержит в ООН требования Сирии о прекращении операции в Африне.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.