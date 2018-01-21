Эрдоган жестко ответил США

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Не покушаться на турецкие границы и не провоцировать Анакуру призвал лидер ТР Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos СМИ: Турецкие танки вошли в сирийский Африн

"Не посягайте на наши границы, не провоцируйте нас. Я говорил об этом экс-президенту США Бараку Обаме, что мы можем неожиданно прийти однажды ночью", — цитирует турецкого лидера местный канал NTV, передает РИА Новости.

Эрдоган напомнил о военной поддержке США курдских вооруженных формирований в Сирии. По словам президента Турции, США направили сирийским курдам 5 тысяч грузовиков с оружием.

Ранее президент Турции заявил, что вооружённые силы страны намерены преследовать "террористов" из курдских Отрядов народной самообороны, которые бегут из сирийского Африна.

В субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. В результате авианалета погибли девять человек — шесть мирных граждан и три бойца курдских сил самообороны. Еще 13 получили ранения, один семилетний мальчик скончался от полученных ран в больнице. Москва и Вашингтон призвали стороны конфликта избегать эскалации. Кроме того, Россия поддержит в ООН требования Сирии о прекращении операции в Африне.