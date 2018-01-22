Атака на отель в Кабуле: десятки погибших и раненых

Силовикам удалось спасти 30 человек из гостиницы в Кабуле, на которую напали боевики

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В Афганистане боевики взяли в отеле Intercontinental Hotel в Кабуле нескольких человек в заложники. По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

© AP Photo / Rahmat Gul Атака смертника в Кабуле: 20 человек погибли, еще 30 пострадали

Поступали сообщения о 35 погибших и пострадавших, однако точных официальных данных на этот счет пока нет. Также стало известно о том, что на одном из этажей гостиницы вспыхнул пожар.

Тем временем афганским силовикам удалось спасти 30 человек из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, сообщает РИА Новости.

Ликвидированы уже двое нападавших, однако в здании может оставаться по меньшей мере еще один.

В целом осада отеля, в котором вооруженные боевики открыли стрельбу, продолжается более десяти часов. В здании все еще остаются люди, причем как граждане Афганистана, так и других стран.

Также стало известно, среди погибших есть граждане Украины. Их гибель подтверждена на сегодняшний день, сообщил посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб гражданин Украины. По некоторым данным, в результате атаки погибли девять украинцев. Глава МИД Украины подтвердил гибель шести украинцев.

"На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины… Та информация, которая появляется в СМИ (о числе погибших украинцев), она должна быть проверена", — сказал посол.

США решительно осуждают нападение террористов на отель Intercontinental в Кабуле, скорбят по всем погибшим, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое распространила пресс-служба госдепартамента.

"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — отмечается в заявлении.

Тиллерсон добавил, что находится в контакте с афганскими властями относительно их расследования инцидента.

"Насилие, которое мы видели, не имеет места ни в Афганистане, ни где-либо еще в мире", — подчеркнул Тиллерсон, добавив, что США знакомы с заявлением "Талибана", который взял ответственность за теракт, и подобным действиям нет никакого оправдания.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".