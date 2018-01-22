Гражданка Молдовы задержана на Украине за торговлю детьми

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Гражданка Молдовы задержана на Украине по подозрению в торговле детьми.
По данным украинских СМИ, задержание произвели сотрудники Пограничной службы этой страны на границе Украины и Беларуси. Автомобиль, в котором находилась женщина, въезжал на украинскую территорию.
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Женщине 36 лет. Ее разыскивает Интерпол, считая, что она организовала преступную группировку.
Задержанную передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Подробности не разглашаются.