Гражданка Молдовы задержана на Украине за торговлю детьми

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Гражданка Молдовы задержана на Украине по подозрению в торговле детьми.

© Sputnik/ Rodion Proca Кишиневец хотел помочь торговцу людьми, правда не бесплатно

По данным украинских СМИ, задержание произвели сотрудники Пограничной службы этой страны на границе Украины и Беларуси. Автомобиль, в котором находилась женщина, въезжал на украинскую территорию.

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Женщине 36 лет. Ее разыскивает Интерпол, считая, что она организовала преступную группировку.

Задержанную передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Подробности не разглашаются.