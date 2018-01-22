Видеофакт: наркоторговец из Молдовы спрятал "зелье" в киндер-сюрприз

Наркоторговец из Молдовы спрятал "зелье" в киндер-сюрприз, на на украинской границе об этом уже прознали

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Украинские пограничники задержали в пункте пропуска "Кучурган", что в Одесской области, обнаружили наркотики, спрятанные в киндер-сюрпризе и коробке с чаем.

© AP Photo / Peter Dejong Незаконный бизнес: что нашли у потенциальных торговцев наркотиками

Серо-зеленое вещество, предположительно марихуану, намеревался вывезти из Украины 58-летний гражданин Республики Молдова. "Груз" обнаружили специалисты с собакой при обыске автомобиля.

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По данным украинских СМИ, сведения о том, что "зелье" будут переправлять именно через этот КПП, представители власти получили заранее от местных оперативников.

Обнаруженное вещество весом около 18 граммов, было изъято. Перевозчик признался, что наркотики для ввоза в Молдову передал его знакомый.