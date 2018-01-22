Порнозвезда о связи с Трампом: секс с ним был как по учебнику

Американский лидер уже не первый раз обвиняется в интимных связях с женщинами из порноиндустрии

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. В американском журнале InTouch опубликовано интервью, спустя шесть лет после того, как оно было записано, раскрывающее интимные подробности связи порнозвезды Стефани Клиффорд с действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщает Sputnik Грузия.

Одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal 12 января сообщило со ссылкой на источник, что адвокат президента США Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, чтобы она не разглашала информацию о своей связи с президентом.

Позднее телеканал Fox News сообщил, что имел информацию об их сексуальных отношениях еще во время предвыборной кампании в США, однако решил не публиковать ее.

InTouch через неделю после произошедших событий обнародовал интервью, которое шесть лет назад Клиффорд, при поддержке своего мужа, давала своему другу, работающему там. Супруги даже прошли тестирование на детекторе лжи под наблюдением редакции журнала, была записана стенограмма и подготовлена вся документация, однако тогда материал не опубликовали.

So that’s Stephanie Clifford (left) and @thejessicadrake (right), who alleged Trump, or someone on his behalf, offered her money to go to Trump’s suite.

Anything look familiar to y’all? pic.twitter.com/fmme03jLpi — Salvador Hernandez (@SalHernandez) January 12, 2018

Интимные подробности

Как рассказала тогда Клиффорд, они с Трампом познакомились в июле 2006 года на гольф-турнире для известных лиц. Тогда ему было 60 лет, а ей – 27. На мероприятии, по ее словам, он не отводил от нее глаз, а после подошел к ней и познакомился, взяв номер телефона.

"Потом он спросил меня, не хочу ли я поужинать вместе сегодня вечером. Я сказала: "Да, конечно!", – добавила актриса.

Позже она надела вечернее платье и поехала в отель на озере Тахо, где остановился Трамп. Зайдя в его номер, актриса увидела его, лежащего на диване в пижаме и смотрящего телевизор. Несмотря на такую встречу ужин прошел хорошо, и после него она пошла в уборную.

"Когда я вышла оттуда, он сидел на кровати и весь такой – "Иди сюда". А я такая – "Что же, начнем". И мы начали целоваться", – рассказала Клиффорд.

Актриса призналась, что секс не был запоминающимся.

"Секс с ним был как по учебнику. Ничего сумасшедшего. В одной позе – именно то, что вы ожидаете от человека его возраста", – сказала она.

По ее словам, они даже не пользовались защитой. В то время Трамп уже был женат на Меланье, а их сыну было три месяца.

По словам Клиффорд, после этого они продолжили видеться и дальше. Встречи проходили в офисе Trump Tower, на вечеринке по реализации водки в Голливуде и на конкурсе Мисс США в конце 2007 года. Тогда они последний раз и виделись. Всего их связь продлилась около года, хотя Трамп звонил ей вплоть до 2010 года.

С чего начался скандал

The Wall Street Journal 12 января сообщил, что во время предвыборной кампании Трампа актриса рассказала прессе о своей связи с ним и позднее юристы заключили с Клиффорд договор о неразглашении, предусматривающий выплату ей 130 тысяч долларов. Затем журналисты издания смогли найти данные о денежном переводе через адвоката Трампа на счет в Лос-Анджелесе, который, предположительно, принадлежит актрисе.

© AP Photo / Kevork Djansezian Самой сексуальной первой леди США Меланье Трамп сегодня 47 лет

Через несколько дней телеканал Fox News сообщил, что одна из репортеров канала в 2016 году записала заявление менеджера Клиффорд, которая подтверждает, что ее клиентка имела сексуальные отношения с Трампом. Однако главный редактор телеканала заявил, что тогда они не могли подтвердить все факты и опубликовать историю.

Между тем, репортеры из телеканала ABC и изданий The Daily Beast и Slate сообщили, что тоже интересовались этой историей в последние дни президентской кампании, когда актриса появилась на виду у ряда основных новостных изданий. Однако они также заявили, что сдерживались, поскольку не могли подтвердить ключевые элементы, что нарушало журналистские стандарты.

По словам главного редактора Slate Якоба Вайсберга, Клиффорд рассказала ему обо всем и даже переслала копию договора, где они с Трампом фигурируют под вымышленными именами.

© REUTERS/ KEVORK DJANSEZIAN США накануне выборов: порнозвезда отказалась от секса с Трампом

Актриса должна была прислать Вайсбергу оригинал, но перестала выходить на связь за неделю до выборов. Несмотря на наличие диктофонных записей, журналист не решился публиковать историю без явных доказательств.

Реакция главных фигур

Личный адвокат президента США моментально опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он заплатил бывшей порнозвезде за молчание о ее связи с Трампом: "Эти слухи циркулируют снова и снова с 2011 года".

"Президент Трамп снова с негодованием отрицает возможность такой связи", – подчеркнул адвокат, однако информацию о платеже он никак не прокомментировал.

Также Fox News опубликовал письмо, подписанное самой Клиффорд, которая занимает ту же позицию.

"Некоторые СМИ утверждают, что у меня были сексуальные и/или романтические отношения с Дональдом Трампом много, много, много лет назад. Я совершенно четко заявляю, что это абсолютная ложь. Мое общение с Дональдом Трампом было ограничено несколькими публичными выступлениями и не более того… Если бы я действительно была в отношениях с Дональдом Трампом, поверьте, вы бы читали об этом не в новостях, вы бы читали об этом в моей книге", — говорится в письме.