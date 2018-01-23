В теле годовалого младенца нашли 16 швейных иголок

Врачи считают, что ребенок самостоятельно не мог проглотить иголки, так как они находились в разных частях тела.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане в теле 11-месячного ребенка врачи нашли 16 швейных иголок, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения республики.

© Photo: Kun.uz Хирургическая операция длилась около 9 часов

Ранее местные СМИ сообщили, что врачи нашли у малыша иголки после того, как его мать обратилась за помощью и ребенку сделали рентген. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.

"Была проведена девятичасовая операция, из тела младенца было извлечено 13 иголок", — сообщил источник.

Учитывая возраст пациента, остальные три иголки планируется извлечь в ходе следующей операции. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации.

© Photo: Kun.uz Иголки, извлеченные из тела ребенка

По словам представителя Министерства здравоохранения республики, после проведения анализов выяснилось, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев.

Как сообщил изданию kun.uz заведующий детского отделения РНЦЭМП, профессор Хабибулла Акимов, поскольку иглы находились в разных частях тела, ребенок самостоятельно не мог проглотить 16 иголок. Правоохранительные органы начали расследование по данному факту, уточняет издание.