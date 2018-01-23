Из-за землетрясения 8,2 балла на Аляске в США объявили угрозу цунами

По сообщению Геологической службы США, землетрясение магнитудой 8,2 произошло во вторник около побережья американского штата Аляска

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Землетрясение было зафиксировано в 09.31 по времени UTC (12.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг залегал на глубине 19 километров, отмечает РИА Новости.

Информация о пострадавших не поступала.

Существует угроза цунами, сообщил Национальный центр предупреждения о цунами США (NTWC).

Геологическая служба отметила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.