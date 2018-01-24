Серия странных землетрясений произошла в Румынии

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Румынии в ночь на среду произошли сразу два землетрясения, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

Первый толчок приборы сейсмологов зарегистрировали уезде Калараш ровно в три часа ночи. Магнитуда составила 2,1, а очаг находился на глубине 7,6 километра. Еще одно землетрясение произошло в 04.59 в уезде Марамуреш. Очаг залегал на глубине всего 2 километров, а магнитуда толчка составила 2,4.

Это четвертый день подряд, когда в Румынии регистрируются землетрясение. При этом очаги залегают не глубже 10 километров.

Накануне толчок магнитудой 2 приборы зарегистрировали в 13.24 в уезде Алба. Очаг залегал на глубине 5,8 километра. Еще днем ранее землетрясение произошло в уезде Тимиш в 12.14. Магнитуда – 2,1, а очаг – на глубине 3,8 километра.

В воскресенье, 21 января, сейсмологи сообщили о двух толчках. Первый произошел ночью, в 01.27, в уезде Яломица. Магнитуда составила 2,4, а очаг залегал на глубине 9,8 километра. Следующий толчок магнитудой в 2,3 приборы зафиксировали в уезде Караш-Северин в 22.20. При этом очаг находился на глубине 10,2 километра.

Всего с начала года в Румынии произошли 17 землетрясений, шесть из которых в последние четыре дня.

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