В США на трассу выпали долларовые осадки: дождь из денег

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В американском штате Иллинойс автомобиль с банкнотами для игровых аппаратов попал в аварию, в результате чего по дороге рассыпались деньги, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Fox News.

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По данным местной полиции, водитель машины с деньгами двигался по трассе слишком быстро, из-за чего не смог справиться с управлением и въехал в ограждение. После этого он столкнулся еще с одним автомобилем. Третья машина, ехавшая сзади, пыталась избежать аварии, но тоже врезалась в ограждение.

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) January 25, 2018

В результате трассу засыпало купюрами номиналом пять, десять и двадцать долларов. Шоссе пришлось перекрыть примерно на час – именно столько времени полиция собирала деньги. При этом не сообщается, какая сумма была собрана.

Виновника происшествия доставили в больницу с незначительными травмами, остальные не пострадали.