Кортеж Трампа попал в ДТП в Давосе - сбит полицейский

Авария произошла в Швейцарии во время Всемирного экономического форума в Давосе, там полицейского сбил автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. ДТП с участием кортежа президента США Дональда Трампа попало в объектив камер видеонаблюдения. Ицидент произошел в швейцарском Давосе во время Всемирного экономического форума. Страж порядка попытался остановить автомобиль BMW X5 со швейцарскими номерами. Но водитель машины, наоборот, прибавил скорость и сбил полицейского правым крылом.

Жизнь полицейскому спасла хорошая реакция, сообщают СМИ. Он успел немного отскочить в сторону, что ослабило удар. Официальных комментариев ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало. Сегодня, 26 января, Дональд Трамп выступит с речью в Давосе. И дорожный инцидент только подогревает интерес журналистов к его речи.