Шальные и опасные: фото красивых преступниц собрали в одном месте

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Красота может быть не только страшной силой, но и инструментом для совершения преступления. По крайней мере, такой вывод могут сделать подписчики специализированного Twitter-аккаунта, в котором публикуются снимки симпатичных преступниц, сделанных полицейскими во время задержания.

Судя по содержанию данного аккаунта, его создатели размещают фото девушек, арестованных за мелкие кражи и за употребление наркотиков и алкоголя в общественных местах, есть в этой "галерее" и дебоширки, и мошенницы, а также — подозреваемые в совершении убийства. Но чаще всего девушки попадаются на вождении автомобиля в нетрезвом виде за превышение скорости.

​Пользователи соцсети отмечают, что многие девушки, засветившиеся на этой своеобразной "доске позора", выглядят сексуально и могли бы попробовать себя в качестве фотомоделей или киноактрис.

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receiving stolen property and contempt of court pic.twitter.com/I8mtk8qRGL — mugshawtys (@mugshawtys) 24 января 2018 г.

Судя по информации в аккаунте, создан он был в декабре прошлого года. Сейчас на него подписано более 50 тысяч пользователей. Аналогичный аккаунт есть также и в Instagram.