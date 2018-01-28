Драма на охоте: отец чуть не убил маленького сына вместо кабана

В результате печального инцидента подросток был доставлен с серьезным ранением в клиническую больницу румынского города Яссы

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. В субботу, 27 января, вблизи румынского города Бырлад чуть не разразилась настоящая кровавая трагедия. Отец с сыном отправились на охоту на кабанов. Причем юному участнику была отведена роль загонщика.

Когда кабаны вышли на участок огня, в азарте отец промахнулся и попал из ружья в ногу собственному тринадцатилетнему сыну. В результате фатальной ошибки горе-охотника, подросток получил рваную рану бедра и был госпитализирован в местную больницу. Однако затем, в связи с серьезностью травмы медики приняли решение перевести юного пациента в клиническую больницу Ясс. Сейчас жизнь ребенка, как утверждают медики, вне всякой опасности.