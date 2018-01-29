Девятый день подряд в Румынии происходят землетрясения

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Румынии 29 января утром произошло землетрясение, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

Приборы сейсмологов зарегистрировали подземный толчок в Констанце в 07.46. Магнитуда составила 2,4, а очаг находился на глубине 5,6 километра.

Таким образом, колебания земной коры в этой стране фиксируются уже девять дней подряд – с 21 января. С этого времени сейсмологи зарегистрировали уже 14 подземных толчков.

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А всего с начала года в Румынии произошли уже 25 землетрясений, самое сильное из которых – 27 января в уезде Бузэу (магнитуда 3,5).

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