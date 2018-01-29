Париж стал второй Венецией: уровень Сены достиг наивысшего показателя

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Из-за сильных дождей уровень воды в Сене остается повышенным с начала недели. В воскресенье он составляет около 5,9 метра и близок к отметке, достигнутой во время наводнения 2016 года. Более тысячи человек в столичном регионе Франции должны были покинуть свои дома в связи с выходом из берегов реки Сены, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парижской полиции Мишель Дельпюэш.

"Есть некая путаница, я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища, свои дома", — сказал префект.

В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, которые были запланированы на четверг.