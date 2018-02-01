Молдавский сухогруз "Берг" повредил корпус: 12 человек эвакуированы

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Сухогруз "Берг", плавающий под молдавским флагом, получил повреждения в акватории Черного моря вблизи берегов Крыма, сообщает РИА Новости. Судно принадлежит турецкой судовой компании.

Помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов рассказал, что молдавский сухогруз "Берг" получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма, экипаж из 12 человек был эвакуирован.

По слова Иванова, информация о бедствии поступила в экстренные службы в 00:16 мск.

"На расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда сухогруз "Берг", флаг Молдова, который следовал из Азовского моря в Турцию, обратился за помощью в порт города Феодосия по причине повреждения борта и набора воды в трюм. В результате чего произошел крен на правый бок", — сказал он.

По его словам, экипаж состоял из 8 граждан Украины, четырех — Азербайджана. "Судно принадлежит турецкой судовой компании. Груз судна — более 3 тысяч тонн", — добавил Иванов.