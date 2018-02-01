Проститутками из Молдовы торговала в Италии албанская мафия

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В итальянском Милане полиция задержала гражданок Молдовы, торговавших своим телом.

© AFP 2018/ VALERY HACHE Задержаны шесть сутенеров, наживавшихся на несовершеннолетних

По данным итальянских СМИ, количество задержанных наших соотечественниц с низкой социальной ответственностью не разглашается. За ночь, проведенную с клиентом, задержанные получали 500 евро.

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Пока неизвестно, решили ли эти женщины заниматься проституцией по собственной воле или же были обманом заманены торговцами людьми. Кстати, из числа последних были задержаны 25 человек, все — граждане Албании, торговавшие при этом и наркотиками. Сообщниками их были граждане Румынии, которым платили от 50 до 100 евро за "аренду местности", то есть, за возможность своих соотечественниц и гражданок Молдовы торговать своим телом.