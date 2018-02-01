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Скорая помощь

В Подмосковье девочка-подросток погибла, уронив телефон в ванну

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Происшествия
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Девочка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В Серпуховском районе Московской области от удара током в ванной погибла двенадцатилетняя девочка, передают российские СМИ с ссылкой на местный Следственный комитет.

Сообщается, что ребенок находился дома вместе с мамой, которая позже и обнаружила тело своей дочери.

Девочка отправилась принять ванну и взяла с собой мобильный телефон с зарядным устройством к нему и электрический удлинитель.

"Предварительная причина смерти — наступила в результате поражения электрическим током. Продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — заключается в материале Следственного комитета.

Отмечается, что смерть ребенка наступила до приезда врачей скорой помощи.

Теги:
ванная, ток, телефон, происшествие, девочка, смерть, гибель
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