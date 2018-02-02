В Торонто пойман серийный убийца, прятавший тела в цветочных горшках

Маньяк убивал в пригороде Торонто, населенном преимущественно ЛГБТ-сообщества, гомосексуалистов и прятал их расчлененные тела в цветочных горшках

КИШИНЕВ, 2 фев — Spunik. Ландшафтный дизайнер 66-лет Брюс МакАртур задержан полицией Торонто по подозрению в совершении серии убийств, сообщает РИА Новости.

© Fotolia/ Mr Korn Flakes Сексуальные маньяки и серийные убийцы в Молдове

Брюса МакАртура задержали 18 января в ходе расследования смерти Селима Эсена и Эндрю Кинсмана. Однако позднее полиции удалось обнаружить останки еще трех жертв убийцы: Маджида Кайхана, Суруша Махмуди и Дина Лисовика. Все, кроме последнего, ранее считались пропавшими без вести.

Полиции удалось обнаружить две цветочные кадки с останками убитых. Следствие намерено проверить еще более 30 мест, где работал 66-летний МакАртур.

"Мы считаем, что нам удастся обнаружить больше жертв. Пока что нельзя называть даже примерное число, но я полагаю, что (МакАртуру — прим. ред.) будут предъявлены новые обвинения", — заявил детектив Хэнк Идсинга, который ведет это дело.

СМИ сообщают, что все убитые проживали в пригороде Торонто, населенном преимущественно представителями ЛГБТ-сообщества.