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Голливудский актер Джим Керри

С американского актера Джима Керри сняли обвинения в убийстве любовницы

© AFP 2018/ Filippo MONTEFORTE
Происшествия
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Бывшая девушка известного голливудского актера Катриона Уайт покончила с собой в 2015 году после разрыва с Керри от передозировки рецептурных лекарств

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Голливудского актера Джима Керри суд признал невиновным по делу о самоубийстве его бывшей девушки Катрионы Уайт, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hollywood Repoter.

Ранее Бриджит Суитман, мать Катрионы Уайт, подала в суд Лос-Анджелеса иск, обвинив голливудского актера в причинении смерти в результате противоправных действий. Суитман утверждает, что ее дочь погибла в результате передозировки нелегальных лекарственных препаратов, которые достал Керри. Подобный иск в отношении Керри также подал в суд муж девушки Марк Бертон. Он обвинил актера в том, что тот незаконно снабжал ее рецептурными лекарственными препаратами. Керри назвал обвинения в свой адрес жестокой попыткой воспользоваться ситуацией.

Голливудский комик
© twitter.com
Судьба беспощадно потрепала Джима Керри

Мать и муж Уайт также заявили, что инфекционные болезни, передающиеся половым путем, которыми была заражена девушка, стали одной из причин ее психического расстройства. По данным издания, в ответном иске в сентябре 2016 года Керри заявил, что Уайт угрожала рассказать СМИ, что актер заразил ее этими заболеваниями, но, по его словам, эта информация была ложной.

В прошлом году, как пишет издание, адвокат актера Реймонд Буше обратился в суд с требованием предоставить результаты анализов Уайт на инфекционные болезни. В результате было доказано, что документы, свидетельствующие о том, что Уайт была здорова до встречи с Керри, были подделкой.

Представитель актера подтвердил, что разбирательства в отношении Керри были прекращены 25 января.

В сентябре 2015 года полицейские обнаружили тело Катрионы Уайт в ее доме в Лос-Анджелесе. СМИ сообщали, что за несколько часов до смерти она и Керри разорвали отношения. На тот момент она еще была замужем за Марком Бертоном.

Теги:
самоубйство, обвинение, суд, Катриона Уайт, Джим Керри, Голливуд, США
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