Голый мужчина в ботинках прогуливался по улице в Тбилиси

Свидетелями прогулки обнаженного горожанина стали не только другие прохожие, но и пользователи соцсетей

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Голый мужчина прогуливался по одной из улиц Тбилиси. О причинах такого поведения пока ничего не известно. Очевидцы вызвали полицию, которая задержала нарушителя общественного порядка.

Как передает Sputnik Грузия, мужчину обвинили в "действиях, оскорбляющих общественную мораль и честь человека в общественных местах…" Полиция оштрафовала нарушителя на 200 лари (более 81 доллара).

Свидетелями "голой прогулки" стали не только другие прохожие, но и пользователи соцсетей. Некоторые даже выложили видео инцидента в Facebook.