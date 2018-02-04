Два поезда столкнулись в США: минимум 50 человек пострадали

Трагедия в США: в воскресенье утром столкнулись пассажирский и грузовой железнодорожные составы: два человека погибли и десятки пострадавших

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Два человека погибли, более 50 человек пострадали в результате столкновения утром в воскресенье пассажирского поезда с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина, сообщает офис шерифа округа Лексингтон.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

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"Двое погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов. Чрезвычайные службы транспортировали (в больницы) более 50 раненых", — сообщается в официальном микроблоге шерифа в Twitter.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.