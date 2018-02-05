В Бухаресте гей-драма обернулась протестами

В Бухаресте традиционалисты восстали против фильмов о гомосексуалистах - в кинотеатре румынской столицы был устроен протест

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В Бухаресте верующие с иконами вышли на сцену и сорвали показ фильма "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо.

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По данным румынских СМИ, во время своей акции граждане пели гимн Румынии, выходили на сцену с различными плакатами, например, с надписями "Румыния — не Содом и Гоморра" и "Эй, Сорос, оставь детей в покое", а также стали "призывать Господа спасти свой народ".

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Показ киноленты "120 ударов в минуту" состоялся в кинотеатре Музея румынского крестьянина. Фильм рассказывает о двух молодых людях, которые выступают против безразличия общества к людям, больным СПИДом — происходит все в начале 90-х, когда проблема СПИДа замалчивалась. В центре сюжета — история двух активистов Натана и Шона, которые влюбляются друг в друга.

Цель своего протеста верующие объяснили тем, что данный фильм рассказывает о геях, а румынский крестьянин является православным христианином, поэтому показ данной картины в этом кинотеатре не уместен.

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В 2017 году на кинофестивале в Каннах картина "120 ударов в минуту" получила приз как лучший фильм на тему ЛГБТ. Приз Queer Palm является специальной наградой фестиваля, которую учредили в 2010 году режиссеры Жак Мартино и Оливье Дюкастель.