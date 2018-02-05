В Москве задержали таксиста, перевозившего пассажира в багажнике

Полиция объявила по городу план "Перехват", так как очевидцы происшествия сообщили о похищении человека

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Несколько прохожих в Москве увидели, как в багажник желтого автомобиля водитель усадил мужчину. Очевидцы моментально отреагировали на ситуацию — сообщили в полицию о похищении человека, передает telegram-канал Mash.

Полиция объявила по городу план "Перехват". "Желтым автомобилем" оказалось такси, машину быстро обнаружили.

Водителю авто пришлось объяснить полицейским, что никакого похищения он не совершал. По его словам, пассажир был в грязной одежде, и он сам согласился ехать в багажнике.

За нарушение правил перевозки пассажиров таксиста привлекли к административной ответственности.