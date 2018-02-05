15:52 05 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Такси

В Москве задержали таксиста, перевозившего пассажира в багажнике

© Photo: pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
22140

Полиция объявила по городу план "Перехват", так как очевидцы происшествия сообщили о похищении человека

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Несколько прохожих в Москве увидели, как в багажник желтого автомобиля водитель усадил мужчину. Очевидцы моментально отреагировали на ситуацию — сообщили в полицию о похищении человека, передает telegram-канал Mash.

Полиция объявила по городу план "Перехват". "Желтым автомобилем" оказалось такси, машину быстро обнаружили.

Водителю авто пришлось объяснить полицейским, что никакого похищения он не совершал. По его словам, пассажир был в грязной одежде, и он сам согласился ехать в багажнике.

За нарушение правил перевозки пассажиров таксиста привлекли к административной ответственности.

Теги:
багажник, пассажир, такси, Москва
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Московский Кремль
    Кремлевский сейм

    В Латвии опасаются, что "рука Москвы" может дотянуться и до выборов в законодательный орган страны и повлиять на их итоги.

  • Вид Минска, архивное фото
    Обет молчания

    Представитель парламентского Движения либералов Литвы, Пятрас Ауштрявичюс считает, что Вильнюсу необходимо прекратить политический диалог с Минском.

  • ПДУ и телевизор
    Смотреть по-русски

    Несмотря на давление со стороны политических оппонентов, власти Таллинна вновь разместили заказ на более чем 250 телепередач на русском языке на "Первом Балтийском канале".

  • Доллары, архивное фото
    Вы нам должны!

    За что российские предприятия задолжали Беларуси почти два миллиарда долларов, и за счет чего за год задолженность выросла почти на десять процентов?

  • Автомобиль скорой медицинской помощи в Москве
    Пуля для продюсера

    Кто стрелял в продюсера и крестника певца Сосо Павлиашвили Георгия Габедава, приехавшего в Москву из Тбилиси на съемки одного из проектов.

  • Работа таможенной службы на КПП Псоу
    День у ворот

    Корреспондент Sputnik Абхазия провел один день на таможенном посту на реке Псоу и узнал, как работают те, кто "мзду не берет".

  • Мая Набиева
    Женский суд

    Женщина – футбольный рефери – из Азербайджана рассказала Sputnik о месте женщин в спорте и о психологическом превосходстве над мужчинами.

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Карабахский мониторинг

    Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе едут в Нагорный Карабах – Sputnik узнал, какова цель очередной миссии.

  • Бой Василия Левита и Евгения Тищенко на Олимпиаде в 2016 году
    Верните золото

    МОК может пересмотреть результат боя между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом на Олимпиаде в Рио.

  • Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Чемпионский подарок

    Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев подарил кубинцу Юниеру Дортикосу пояс WBA, который выиграл у него же.

  • Московский Кремль
    Кремлевский сейм

    В Латвии опасаются, что "рука Москвы" может дотянуться и до выборов в законодательный орган страны и повлиять на их итоги.

  • Вид Минска, архивное фото
    Обет молчания

    Представитель парламентского Движения либералов Литвы, Пятрас Ауштрявичюс считает, что Вильнюсу необходимо прекратить политический диалог с Минском.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кишинев
Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает"
Турнир по зимнему дрифту в Иркутске
Турнир по зимнему дрифту в Иркутске
Самые популярные автомобили в Молдове
Самые популярные автомобили в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться