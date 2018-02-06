В Пхенчхане обнаружен вирус: зараженных уже десятки человек

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В южнокорейском Пхенчхане, где 9 февраля стартуют зимние Олимпийские игры, зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на местные СМИ.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Россия на Олимпиаде 2018 в Пхенчхан: потери и шансы сборной

В последние несколько дней в столице Игр-2018 участились случаи выявления норовируса у охранников, которые должны обеспечивать безопасность во время Олимпиады. Кишечная инфекция была диагностирована у 41 человека, девять из них госпитализированы. Все они жалуются на боли в животе, сильную рвоту, диарею. Вирус был обнаружен в питьевой воде, а также в душевых и ванных комнатах.

По информации The Korea Times, вспышка норовируса привела к отстранению от службы более 1,2 тысячи агентов службы безопасности. На смену им вызваны порядка 900 солдат, они будут работать на 20 олимпийских объектах. Вместе с тем СМИ отмечает, что военнослужащие не готовы к такой работе — они плохо досматривают посетителей.

CAS оправдал российских спортсменов, но поедут ли они на Олимпиаду>>>

Санитарные службы уже заявили об опасности возможного распространения инфекции среди спортсменов. Будет проведена полная проверка водопроводной воды, а также продуктов питания на предмет вируса.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в городе Пхенчхане.