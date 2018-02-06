Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, обрушилось здание отеля

О жертвах землетрясения на данный момент не сообщается

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1 произошло, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 23.50 по местному времени (18.50 мск) вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

В результате землетрясения обрушилось здание отеля, расположенного в уезде Хуалянь.

По меньшей мере 17 человек оказались заблокированными в результате обрушения отеля в городе Хуалянь на Тайване после сильного землетрясения, сообщает новостной портал Haiwainet.

По данным Китайского сейсмологического центра (CENC), магнитуда землетрясения составляла 6,5, а очаг залегал на глубине 11 километров.

Накануне, в воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались крайне близко друг к другу, глубина очагов не превышала 10 километров.

В соцсетях появились видео с места событий.

По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции.